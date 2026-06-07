Виландер — об игре Зверева: такое ощущение, что теперь он получает больше удовольствия

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением об изменениях в игре немецкого теннисиста Александра Зверева, которые могут существенно повлиять на его успешное выступление в финале «Ролан Гаррос» – 2026 с итальянцем Флавио Коболли.

«До недавнего времени Саша Зверев выигрывал большинство очков примерно так: надёжный удар справа в корт, а затем разницу делал его бэкхенд. Конечно, была ещё его подача, но в целом, когда мяч оставался в игре, он побеждал потому, что почти не ошибался справа, а его бэкхенд в итоге оказывался слишком хорош.

Теперь всё изменилось. Внезапно он начал выигрывать очки самыми разными способами. А чтобы быть способным на такое, нужно обладать большой гибкостью мышления. Нужно действительно очень хотеть побеждать — гораздо сильнее, чем думают люди. Потому что при изменении игры очень легко мысленно вернуться к старым привычкам и сказать себе: «Да, я знаю, что должен делать это, но больше не чувствую этого». А у него, похоже, всё получается, по-настоящему.

Такое ощущение, что он получает больше удовольствия от игры. Ещё я заметил, что в полуфинале против Якуба Меншика он несколько раз крикнул после удачных розыгрышей. За весь турнир такого не было. Думаю, это говорит о появлении нового Зверева — игрока, который показывает больше эмоций», – приводит слова Вилландера L’Equipe.