Флавио Коболли — Александр Зверев: итальянец взял второй сет финала «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня проходит финальная встреча, где сражаются 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. Первый сет остался за немцем — 6:1, а второй забрал итальянец со счётом 6:4.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|
|4
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.
Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
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