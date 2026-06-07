Фото: Мирра Андреева вместе с мамой наблюдают за мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 российская тенниситка Мирра Андреева вместе со своей мамой находится на трибунах во время финального матча мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встречается с итальянцем Флавио Коболли.

Фото: Скриншот трансляции

Вчера, 6 июня, 19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.