Фото: Мирра Андреева вместе с мамой наблюдают за мужским финалом «Ролан Гаррос» — 2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026 российская тенниситка Мирра Андреева вместе со своей мамой находится на трибунах во время финального матча мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором немецкий теннисист Александр Зверев встречается с итальянцем Флавио Коболли.
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Фото: Скриншот трансляции
Вчера, 6 июня, 19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.
- 7 июня 2026
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