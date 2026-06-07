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Селиваненко: Мирра Андреева сыграла очень уверенно в финале «Ролан Гаррос»

Селиваненко: Мирра Андреева сыграла очень уверенно в финале «Ролан Гаррос»
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра провела свой главный матч очень уверенно, играя в свой теннис, сумев справиться с эмоциями и волнением. На мой взгляд, успех и триумф пришли к Андреевой именно тогда, когда она к этому была полностью готова.

Вокруг Мирры прекрасная профессиональная команда, которая умело ведёт её к успеху и знает, что нужно не для сиюминутного результата, а для длинной и успешной карьеры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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