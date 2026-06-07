Селиваненко: Мирра Андреева сыграла очень уверенно в финале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Мирра провела свой главный матч очень уверенно, играя в свой теннис, сумев справиться с эмоциями и волнением. На мой взгляд, успех и триумф пришли к Андреевой именно тогда, когда она к этому была полностью готова.

Вокруг Мирры прекрасная профессиональная команда, которая умело ведёт её к успеху и знает, что нужно не для сиюминутного результата, а для длинной и успешной карьеры», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.