Флавио Коболли — Александр Зверев: итальянец перевёл финал «Ролан Гаррос» в решающий сет

Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня проходит финальная встреча, где сражаются 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. Счёт 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.

Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).