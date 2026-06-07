Флавио Коболли вызвал физиотерапевта в пятом сете финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 7 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису. В рамках игрового дня проходит финальная встреча, где сражаются 14-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли и представитель Германии Александр Зверев, занимающий в мировом рейтинге третье место. В пятом сете итальянец при счёте 0:3 вызвал физиотерапевта. Он испытывает проблемы с правой ногой.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Фото: Скриншот из трансляции
«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию заключительного матча Открытого чемпионата Франции – 2026.
Победителем прошлого розыгрыша «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:06
-
20:01
-
18:46
-
18:35
-
18:11
-
17:59
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:32
-
16:19
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:49
-
15:40
-
15:23
-
15:16
-
15:04
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:06
-
14:00