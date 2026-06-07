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Мугуруса поздравила Мирру Андрееву и Кончиту Мартинес с победой на «РГ»-2026

Мугуруса поздравила Мирру Андрееву и Кончиту Мартинес с победой на «РГ»-2026
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поздравила россиянку Мирру Андрееву и её тренера испанку Кончиту Мартинес с победой на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Фото: Личный архив Гарбинье Мугурусы

Фото: Личный архив Гарбинье Мугурусы

«Поздравляю Мирру Андрееву и Кончиту Мартинес с таким замечательным «Ролан Гаррос», – написала Мугуруса в одной из социальных сетей.

19-летняя Мирра Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос», начиная с 2020 года, и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.

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