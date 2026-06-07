Мугуруса поздравила Мирру Андрееву и Кончиту Мартинес с победой на «РГ»-2026

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 32-летняя испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поздравила россиянку Мирру Андрееву и её тренера испанку Кончиту Мартинес с победой на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Фото: Личный архив Гарбинье Мугурусы

Фото: Личный архив Гарбинье Мугурусы

«Поздравляю Мирру Андрееву и Кончиту Мартинес с таким замечательным «Ролан Гаррос», – написала Мугуруса в одной из социальных сетей.

19-летняя Мирра Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос», начиная с 2020 года, и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.