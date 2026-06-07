Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Встреча продолжалась 4 часа 16 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Для Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также он стал первым немцем за 30 лет, выигравшим ТБШ в мужском одиночном разряде.