Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Встреча продолжалась 4 часа 16 минут. В её рамках Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Коболли шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Для Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также он стал первым немцем за 30 лет, выигравшим ТБШ в мужском одиночном разряде.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:06
-
20:01
-
18:46
-
18:35
-
18:11
-
17:59
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:32
-
16:19
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:49
-
15:40
-
15:23
-
15:16
-
15:04
-
14:34
-
14:20
-
14:16
-
14:06
-
14:00