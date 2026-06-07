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Александр Зверев впервые в карьере выиграл финал на ТБШ

Александр Зверев впервые в карьере выиграл финал на ТБШ
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гаррос» – 2026 итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее Зверев трижды выходил в финал на турнирах «Большого шлема»:

на US Open — 2021 Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8);

на «Ролан Гаррос» — 2024 Зверев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.

на Australian Open – 2025 Зверев уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 4:6.

29-летний Зверев выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.

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