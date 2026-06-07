Фото: эмоциональная реакция Александра Зверева на победу на «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. После победы Зверев упал на корт и расплакался.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Встреча продолжалась 4 часа 16 минут. Для Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также этот трофей стал для немца 25-м в карьере, в том числе 10-м на грунте. Александр стал первым немецким чемпионом «Ролан Гаррос» в Открытую эру и первым немцем за 30 лет, выигравшим мэйджор (после Бориса Беккера, взявшего Australian Open — 1996).