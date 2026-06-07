Александр Зверев завоевал 25-й титул в профессиональной карьере

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завоевал 25-й титул в карьере, одержав победу на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

За время своей карьеры Зверев дважды становился победителем Итогового турнира АТР (2018, 2021), семь раз побеждал на турнирах категории «Мастерс», а также имеет в своём активе пять титулов чемпиона турниров АТР-500 и восемь побед на турнирах АТР-250. Помимо этого, Зверев трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Зверев является олимпийским чемпионом – 2020.

29-летний Зверев впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема».