Александр Зверев завоевал 25-й титул в профессиональной карьере
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завоевал 25-й титул в карьере, одержав победу на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
За время своей карьеры Зверев дважды становился победителем Итогового турнира АТР (2018, 2021), семь раз побеждал на турнирах категории «Мастерс», а также имеет в своём активе пять титулов чемпиона турниров АТР-500 и восемь побед на турнирах АТР-250. Помимо этого, Зверев трижды выходил в финалы на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Зверев является олимпийским чемпионом – 2020.
29-летний Зверев впервые в карьере выиграл титул на турнире «Большого шлема».
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