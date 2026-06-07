Александр Зверев стал первым немецким чемпионом «Ролан Гаррос» в Открытую эру

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым представителем Германии в Открытую эру, который победил на Открытом чемпионате Франции.

Сегодня, 7 июня, Зверев в решающем матче на «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

Для Александра Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также он стал первым немцем за 30 лет, выигравшим ТБШ в мужском одиночном разряде.