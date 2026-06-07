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«Позволь в следующий раз выиграть мне». Коболли обратился к Звереву после финала «РГ»

«Позволь в следующий раз выиграть мне». Коболли обратился к Звереву после финала «РГ»
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли обратился к немцу Александру Звереву после поражения в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мне сейчас нелегко говорить, но начать я хочу с тебя, Саша. Если бы меня спросили, кто больше заслужил этот титул, я бы всегда отвечал, что это ты. Для меня было честью разделить с тобой корт сегодня. Я счастлив за тебя. Но также мне грустно, потому что я был очень близок к победе, чувствую это.

Теперь, когда ты осуществил свою мечту, позволь в следующий раз выиграть мне (улыбается)», – сказал Коболли на церемонии награждения.

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