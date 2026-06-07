Флавио Коболли — о финале «РГ»-2026: никогда не ожидал добиться такого результата
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли оценил своё выступление на Открытом чемпионате Франции – 2026. Итальянец вышел в финал турнира, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я начал играть в теннис ещё в детстве. Никогда не ожидал добиться такого результата. Теперь, когда я здесь, я просто хочу сделать нечто особенное, потому что для меня всё ещё не закончено. Это только начало.
Я всё ещё молод, поэтому хочу наслаждаться каждым моментом, который провожу на корте… со своей улыбкой. Я даже не знаю, что ещё сейчас сказать (смеётся). Просто поаплодируйте Саше!» – сказал Коболли во время церемонии награждения.
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