Флавио Коболли — о финале «РГ»-2026: никогда не ожидал добиться такого результата

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли оценил своё выступление на Открытом чемпионате Франции – 2026. Итальянец вышел в финал турнира, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Я начал играть в теннис ещё в детстве. Никогда не ожидал добиться такого результата. Теперь, когда я здесь, я просто хочу сделать нечто особенное, потому что для меня всё ещё не закончено. Это только начало.

Я всё ещё молод, поэтому хочу наслаждаться каждым моментом, который провожу на корте… со своей улыбкой. Я даже не знаю, что ещё сейчас сказать (смеётся). Просто поаплодируйте Саше!» – сказал Коболли во время церемонии награждения.