Александр Зверев прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В финале он обыграл Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Это особенный корт для меня. С ним связаны лучшие моменты в моей жизни. И худший момент жизни тоже был на этих кортах. Четыре года назад я играл в том углу, вот там, с двумя переломами и семью порванными связками. Два года назад я проиграл здесь в финале «Большого шлема». Но теперь наступил счастливый конец.
Мы прошли через травмы. Прошли через жёсткие разочарования. Через поражения в важные моменты. Но в конце концов мы стали чемпионами «Большого шлема», — сказал Зверев на церемонии награждения.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2026
-
21:51
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:12
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:06
-
20:01
-
18:46
-
18:35
-
18:11
-
17:59
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:47
-
16:44
-
16:40
-
16:32
-
16:19
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:49
-
15:40
-
15:23