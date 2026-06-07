Александр Зверев прокомментировал победу на «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу на Открытом чемпионате Франции — 2026. В финале он обыграл Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Это особенный корт для меня. С ним связаны лучшие моменты в моей жизни. И худший момент жизни тоже был на этих кортах. Четыре года назад я играл в том углу, вот там, с двумя переломами и семью порванными связками. Два года назад я проиграл здесь в финале «Большого шлема». Но теперь наступил счастливый конец.

Мы прошли через травмы. Прошли через жёсткие разочарования. Через поражения в важные моменты. Но в конце концов мы стали чемпионами «Большого шлема», — сказал Зверев на церемонии награждения.