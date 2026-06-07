Зверев — Коболли: надеюсь, что совсем скоро ты тоже завоюешь один из этих трофеев

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к итальянцу Флавио Коболли и его команде после финала «Ролан Гаррос» — 2026. Немец победил со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Поздравляю Флавио, невероятные две недели, дошёл до своего первого финала «Шлема» и так играл в нём, это невероятно, мало кто так делает. Поздравляю и от всей души надеюсь, что совсем скоро ты тоже завоюешь один из этих трофеев.

Хочу поздравить команду. Для меня это одна из самых приятных команд в туре. Папа [Коболли], ты один из лучших людей в туре. У нас с тобой всегда замечательные разговоры. Я люблю проводить время с вами, ребята. Правда, вы заслуживаете этого в будущем. Уверен, что вы выиграете его», — сказал Зверев на церемонии награждения.