Зверев — Коболли: надеюсь, что совсем скоро ты тоже завоюешь один из этих трофеев
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к итальянцу Флавио Коболли и его команде после финала «Ролан Гаррос» — 2026. Немец победил со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Поздравляю Флавио, невероятные две недели, дошёл до своего первого финала «Шлема» и так играл в нём, это невероятно, мало кто так делает. Поздравляю и от всей души надеюсь, что совсем скоро ты тоже завоюешь один из этих трофеев.
Хочу поздравить команду. Для меня это одна из самых приятных команд в туре. Папа [Коболли], ты один из лучших людей в туре. У нас с тобой всегда замечательные разговоры. Я люблю проводить время с вами, ребята. Правда, вы заслуживаете этого в будущем. Уверен, что вы выиграете его», — сказал Зверев на церемонии награждения.
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