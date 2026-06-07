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Александр Зверев получил трофей чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026

Александр Зверев получил трофей чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил трофей чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Сегодня, 7 июня, в финале он одолел 14-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

Для Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также этот трофей стал для немца 25-м в карьере, в том числе 10-м на грунте. Александр стал первым немецким чемпионом «Ролан Гаррос» в Открытую эру и первым немцем за 30 лет, выигравшим мэйджор (после Бориса Беккера, взявшего Australian Open — 1996).

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