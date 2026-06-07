Александр Зверев завоевал 10-й титул на грунте

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завоевал 10-й титул на грунтовом покрытии, одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ранее Зверев становился чемпионом на грунтовых турнирах в Риме (2017, 2024), Мадриде (2018, 2021), Мюнхене (2017, 2018, 2025), Гамбурге (2023), Женеве (2019).

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал 25-м в карьере Зверева и первым в сезоне-2026. Также он стал первым представителем Германии в Открытую эру, который победил на Открытом чемпионате Франции, и третьим немцем, который выиграл турнир «Большого шлема».