Зверев стал третьим представителем Германии в Открытую эру с титулом на ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал третьим игроком из Германии, которому удалось завоевать чемпионский титул на турнире «Большого шлема». Зверев выиграл Открытый чемпионат Франции – 2026, обыграв в финале турнира итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

Ранее чемпионами на «Больших шлемах» становились Борис Беккер, который шесть раз побеждал на мэйджорах, и победитель Уимблдона-1991 Михаэль Штих.

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал первым немецким теннисистом, одержавшим победу на Открытом чемпионате Франции в Открытую эру.