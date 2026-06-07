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Зверев праздновал победу с семьёй и собаками, Кантона наблюдал с трибуны. Фото финала «РГ»

Зверев праздновал победу с семьёй и собаками, Кантона наблюдал с трибуны. Фото финала «РГ»
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7 июня на корте Филиппа Шатрье в Париже (Франция) завершился финал «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Победителем грунтового турнира «Большого шлема» стал третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. В решающем матче в пятисетовом поединке он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

Лучшие кадры финала «Ролан Гаррос» Александр Зверев — Флавио Коболли — в фотоподборке «Чемпионата».

Для 29-летнего Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он трижды проигрывал в финалах. Также Зверев стал первым за 30 лет представителем Германии, выигравшим мэйджор в мужском одиночном разряде.

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