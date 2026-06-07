Александр Зверев — первый немец за 30 лет, выигравший ТБШ в мужском одиночном разряде

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым представителем Германии за 30 лет, выигравшим турнир «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В 1996 году Борис Беккер победил на Australian Open.

В финале «Ролан Гаррос» он обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

Для Зверева титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также этот трофей стал для немца 25-м в карьере, в том числе 10-м на грунте.