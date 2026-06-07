«Ты абсолютно это заслужил!» Надаль поздравил Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил немца Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции — 2026. В финале соревнований Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Поздравляю Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос»! Так заслуженно после всей проделанной работы и упорства. Ты долго гнался за своим первым турниром «Большого шлема», и ты абсолютно это заслужил! И поздравления также Флавио за фантастический турнир!» — написал Надаль в социальных сетях.

Для Александра титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах.