Зверев: невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей ТБШ

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился эмоциями после церемонии награждения на Открытом чемпионате Франции – 2026. Зверев впервые в карьере стал чемпионом турнира, обыграв в финале итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).
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«Сейчас во мне всё сразу, все эмоции одновременно. Мне кажется, на протяжении этих двух недель я довольно хорошо справлялся с собой, но сегодня — нет. Я был невероятно нервным. По ходу матча у меня было гораздо больше взлётов и падений, чем обычно.
Но то, как я играл в пятом сете, очень меня радует. Я очень доволен, и да, невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей турнира «Большого шлема», – сказал Зверев в интервью Eurosport.
- 7 июня 2026
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