Александр Зверев стал третьим чемпионом ТБШ, родившимся в 1990-е годы

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал третьим чемпионом турнира «Большого шлема», который родился в 1990-х годах. Ранее Зверев одержал победу на Открытом чемпионате Франции – 2026, обыграв в финале итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ранее чемпионами турниров «Большого шлема», которые были рождены в 1990-х годах, становились австриец Доминик Тим (US Open – 2020) и россиянин Даниил Медведев (US Open – 2021).

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал третьим немецким теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире «Большого шлема» в Открытой эре.