Александр Зверев стал третьим чемпионом ТБШ, родившимся в 1990-е годы
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал третьим чемпионом турнира «Большого шлема», который родился в 1990-х годах. Ранее Зверев одержал победу на Открытом чемпионате Франции – 2026, обыграв в финале итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее чемпионами турниров «Большого шлема», которые были рождены в 1990-х годах, становились австриец Доминик Тим (US Open – 2020) и россиянин Даниил Медведев (US Open – 2021).
Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал третьим немецким теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире «Большого шлема» в Открытой эре.
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