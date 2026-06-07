Карлос Алькарас поздравил Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях поздравил третью ракетку мира немца Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции — 2026. В финале соревнований Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли (14-й в рейтинге) со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Поздравляю, Саша, с титулом! Ты этого заслуживаешь!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Для Александра титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах. Также этот трофей стал для немца 25-м в карьере, в том числе 10-м на грунте.