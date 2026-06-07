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Зверев — о семье: возможно, победа на «РГ» имеет для них большее значение, чем для меня

Зверев — о семье: возможно, победа на «РГ» имеет для них большее значение, чем для меня
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о значении победы на «Ролан Гаррос» – 2026 для своей семьи и объяснил, почему его мама не присутствовала в ложе во время финального матча турнира. В финале Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Твоя семья была огромной частью твоей жизни и теннисной карьеры. Во-первых, где твоя мама? Мы не видели её в ложе. И, во-вторых, что эта победа значит для всей твоей семьи?
— Я почти уверен, что для них это значит всё. Они были рядом со мной на протяжении всего пути. Моя мама не смотрит мои матчи. Она говорит, что всё из-за собак — мол, собаки не могут сидеть спокойно так долго. Но на самом деле она просто слишком сильно нервничает.

Да, думаю, для них эта победа значит, возможно, даже больше, чем для меня. Хотя я не знаю, возможно ли это вообще. Но это точно результат усилий всей семьи и всей команды, – сказал Зверев в интервью Eurosport.

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