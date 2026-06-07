Зверев — о семье: возможно, победа на «РГ» имеет для них большее значение, чем для меня

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о значении победы на «Ролан Гаррос» – 2026 для своей семьи и объяснил, почему его мама не присутствовала в ложе во время финального матча турнира. В финале Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

— Твоя семья была огромной частью твоей жизни и теннисной карьеры. Во-первых, где твоя мама? Мы не видели её в ложе. И, во-вторых, что эта победа значит для всей твоей семьи?

— Я почти уверен, что для них это значит всё. Они были рядом со мной на протяжении всего пути. Моя мама не смотрит мои матчи. Она говорит, что всё из-за собак — мол, собаки не могут сидеть спокойно так долго. Но на самом деле она просто слишком сильно нервничает.

Да, думаю, для них эта победа значит, возможно, даже больше, чем для меня. Хотя я не знаю, возможно ли это вообще. Но это точно результат усилий всей семьи и всей команды, – сказал Зверев в интервью Eurosport.