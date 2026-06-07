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Алькарас — Коболли: поздравляю с первым финалом ТБШ! Уверен, что их будет ещё много

Алькарас — Коболли: поздравляю с первым финалом ТБШ! Уверен, что их будет ещё много
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил итальянца Флавио Коболли с финалом «Ролан Гаррос» — 2026. Коболли в решающем матче проиграл третьей ракетке мира немцу Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Поздравляю, Флавио, с твоим первым финалом турнира «Большого шлема»! Я уверен, что их будет ещё много!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас является прошлогодним чемпионом «Ролан Гаррос». Тогда в финале он одолел итальянца Янника Синнера. В этом году испанец не принимал участия в турнире из-за травмы.

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