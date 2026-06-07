Звереву для победы на ТБШ потребовалось выиграть больше матчей, чем любому другому игроку

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125-ю победу в одиночных матчах на турнирах «Большого шлема» в карьере. Это больше, чем у любого игрока в Открытую эру на пути к своему первому титулу на мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.

Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич (104). Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стэну Вавринке — 75, а Доминику Тиму — 67.

Сегодня, 7 июня, в финале Зверев одолел 14-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Для Александра титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах.