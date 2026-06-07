Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звереву для победы на ТБШ потребовалось выиграть больше матчей, чем любому другому игроку

Звереву для победы на ТБШ потребовалось выиграть больше матчей, чем любому другому игроку
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125-ю победу в одиночных матчах на турнирах «Большого шлема» в карьере. Это больше, чем у любого игрока в Открытую эру на пути к своему первому титулу на мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич (104). Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стэну Вавринке — 75, а Доминику Тиму — 67.

Сегодня, 7 июня, в финале Зверев одолел 14-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Для Александра титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах.

Календарь Открытого чемпионата Франции
Сетка Открытого чемпионата Франции
Материалы по теме
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос»! Он в пяти сетах одолел Коболли
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос»! Он в пяти сетах одолел Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android