Звереву для победы на ТБШ потребовалось выиграть больше матчей, чем любому другому игроку
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал 125-ю победу в одиночных матчах на турнирах «Большого шлема» в карьере. Это больше, чем у любого игрока в Открытую эру на пути к своему первому титулу на мэйджоре. Об этом сообщает OptaAce.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее лидером по этому показателю был Горан Иванишевич (104). Энди Маррею понадобилось 100 матчей, Стэну Вавринке — 75, а Доминику Тиму — 67.
Сегодня, 7 июня, в финале Зверев одолел 14-ю ракетку мира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Для Александра титул «Ролан Гаррос» — 2026 стал первым на турнирах «Большого шлема». Ранее он проиграл в трёх финалах.
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