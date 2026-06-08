«Честно говоря, я уже немного пьяный». Зверев — на пресс-конференции после победы на «РГ»
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл пресс-конференцию, где поделился эмоциями после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Честно говоря, я уже немного пьяный. Поэтому я немного повторяюсь больше, чем привык. Но я просто счастлив сидеть рядом с этим трофеем», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал третьим немецким теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире «Большого шлема» в Открытой эре.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2026
-
00:54
-
00:48
-
00:41
-
00:23
-
00:17
- 7 июня 2026
-
23:52
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:12
-
23:02
-
22:52
-
22:27
-
22:21
-
22:17
-
22:15
-
22:11
-
21:51
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:12
-
20:58
-
20:45
-
20:40
-
20:31
-
20:06
-
20:01
-
18:46
-
18:35
-
18:11
-
17:59
-
17:42