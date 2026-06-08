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«Честно говоря, я уже немного пьяный». Зверев — на пресс-конференции после победы на «РГ»

«Честно говоря, я уже немного пьяный». Зверев — на пресс-конференции после победы на «РГ»
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев провёл пресс-конференцию, где поделился эмоциями после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Честно говоря, я уже немного пьяный. Поэтому я немного повторяюсь больше, чем привык. Но я просто счастлив сидеть рядом с этим трофеем», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал третьим немецким теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире «Большого шлема» в Открытой эре.

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