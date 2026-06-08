«Саша более чем заслужил это». Беккер — о победе Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями после победы его соотечественника Александра Зверева на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Зверев был сильнее итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
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«Если и есть игрок на вершине рейтинга, который действительно заслужил это после многих лет тяжёлой работы, отчаяния и разочарований, — это он. Саша более чем заслужил это. И добиться всего этого, живя с диабетом, — это почти невозможно. Это невероятно. Я очень горжусь им.
На нём было огромное давление, и, как он сам признался, до этого момента чувствовал себя неудачником, сегодня Саша это изменил.
Он перевернул страницу и теперь чемпион турнира «Большого шлема». Сегодня он показал всем, на что он способен. Моё глубочайшее восхищение. Теперь он входит в очень закрытый клуб — и это чертовски приятно», – сказал Беккер в эфире TNT Sports.
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