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«Саша более чем заслужил это». Беккер — о победе Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026

«Саша более чем заслужил это». Беккер — о победе Зверева на «Ролан Гаррос» — 2026
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями после победы его соотечественника Александра Зверева на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Зверев был сильнее итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Если и есть игрок на вершине рейтинга, который действительно заслужил это после многих лет тяжёлой работы, отчаяния и разочарований, — это он. Саша более чем заслужил это. И добиться всего этого, живя с диабетом, — это почти невозможно. Это невероятно. Я очень горжусь им.

На нём было огромное давление, и, как он сам признался, до этого момента чувствовал себя неудачником, сегодня Саша это изменил.

Он перевернул страницу и теперь чемпион турнира «Большого шлема». Сегодня он показал всем, на что он способен. Моё глубочайшее восхищение. Теперь он входит в очень закрытый клуб — и это чертовски приятно», – сказал Беккер в эфире TNT Sports.

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