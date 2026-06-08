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Зверев: если вы меня назовёте худшим игроком, выигравшим ТБШ, то мне абсолютно всё равно

Зверев: если вы меня назовёте худшим игроком, выигравшим ТБШ, то мне абсолютно всё равно
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после победы на «Ролан Гаррос» — 2026 заявил, что если кто-то называет его худшим игроком, выигравшим турнир «Большого шлема», ему всё равно.

— Вы сказали что-то вроде: «Вместо того чтобы быть лучшим игроком, который никогда не выигрывал «Шлем», я предпочёл бы быть худшим игроком, который выиграл «Шлем». Как вы это комментируете? Я не думаю, что вы худший игрок…
— Если вы назовёте меня худшим игроком, выигравшим турнир «Большого шлема», то мне сейчас абсолютно всё равно. Если кто-то так думает, что ж — пусть думает, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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