Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чувствую, что смогу сделать это снова». Александр Зверев — о первом титуле ТБШ

«Чувствую, что смогу сделать это снова». Александр Зверев — о первом титуле ТБШ
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, насколько сильно победа на «Ролан Гаррос» — 2026 повлияет на его веру в себя.

«Теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом турнира «Большого шлема». Никто не отнимет у меня этого. Может быть, это даст мне какую-то свободу. Может быть, в финале моя голова станет чуть спокойнее, потому что, даже если проиграю, всё равно остаюсь чемпионом «Большого шлема». Этот трофей для меня очень важен. Если бы я проиграл в этот раз, вера в себя сильно бы упала. Но теперь, когда я выиграл, чувствую, что смогу сделать это снова», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос»! Он в пяти сетах одолел Коболли
Зверев — новый чемпион «Ролан Гаррос»! Он в пяти сетах одолел Коболли
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android