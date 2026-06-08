«Чувствую, что смогу сделать это снова». Александр Зверев — о первом титуле ТБШ

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, насколько сильно победа на «Ролан Гаррос» — 2026 повлияет на его веру в себя.

«Теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом турнира «Большого шлема». Никто не отнимет у меня этого. Может быть, это даст мне какую-то свободу. Может быть, в финале моя голова станет чуть спокойнее, потому что, даже если проиграю, всё равно остаюсь чемпионом «Большого шлема». Этот трофей для меня очень важен. Если бы я проиграл в этот раз, вера в себя сильно бы упала. Но теперь, когда я выиграл, чувствую, что смогу сделать это снова», — сказал Зверев на пресс-конференции.