«Отдал всё, что у меня было». Коболли — о поражении в финале «Ролан Гаррос» — 2026

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился эмоциями после поражения в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 от немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.
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«Думаю, такие матчи нужно принимать с улыбкой, потому что не каждый день играешь финал турнира «Большого шлема» и играешь его таким образом. Я уверен, что все люди, которые пришли сюда, гордятся мной, я сам горжусь собой, поэтому мне не в чем себя упрекнуть. Я отдал всё, что у меня было, и поэтому правильно закончить с улыбкой», – сказал Коболли в интервью Eurosport Italy.
Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал для Зверева 25-м в карьере и первым в сезоне-2026. Также Зверев стал третьим немецким теннисистом, которому удалось одержать победу на турнире «Большого шлема» в Открытой эре.
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