Зверев упомянул Андрееву, говоря о своей команде после победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей команде после победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира немец обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Как говорит Мирра Андреева, в моём случае это заслуга всей семьи и всей команды. Я работаю с одним и тем же тренером по физподготовке уже как минимум 12 лет, а с тренерами — ещё дольше. Думаю, все они заслужили этот трофей не меньше меня», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.