ATP обратилась к Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026
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Пресс-служба ATP обратилась к немцу Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира немец обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Так заслуженно, Саша! Ты подарил нам столько лет упорства, целеустремлённости и страсти. Этот титул полностью твой», — написала пресс-служба ATP в одной из социальных сетей.
Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.
Напомним, в женском одиночном разряде победу на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала представительница России Мирра Андреева.
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