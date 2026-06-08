ATP обратилась к Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026

Пресс-служба ATP обратилась к немцу Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира немец обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Так заслуженно, Саша! Ты подарил нам столько лет упорства, целеустремлённости и страсти. Этот титул полностью твой», — написала пресс-служба ATP в одной из социальных сетей.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.

Напомним, в женском одиночном разряде победу на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала представительница России Мирра Андреева.