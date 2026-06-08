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ATP обратилась к Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026

ATP обратилась к Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026
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Пресс-служба ATP обратилась к немцу Александру Звереву после его победы на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира немец обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Так заслуженно, Саша! Ты подарил нам столько лет упорства, целеустремлённости и страсти. Этот титул полностью твой», — написала пресс-служба ATP в одной из социальных сетей.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.

Напомним, в женском одиночном разряде победу на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала представительница России Мирра Андреева.

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