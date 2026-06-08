«Казалось, что с трудом справляется с давлением». Макинрой – о победе Андреевой на «РГ»
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о победе россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Очевидно, Мирра испытывала определённое давление и, казалось, временами с трудом с ним справлялась. Но, думаю, наличие Кончиты Мартинес рядом очень помогает ей. Меня не удивляет, что это произошло. Возможно, лишь немного раньше, чем я ожидал. Время для неё сложилось просто идеально», — приводит слова Макинроя TNT Sports.
19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».
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