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«Казалось, что с трудом справляется с давлением». Макинрой – о победе Андреевой на «РГ»

«Казалось, что с трудом справляется с давлением». Макинрой – о победе Андреевой на «РГ»
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о победе россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Очевидно, Мирра испытывала определённое давление и, казалось, временами с трудом с ним справлялась. Но, думаю, наличие Кончиты Мартинес рядом очень помогает ей. Меня не удивляет, что это произошло. Возможно, лишь немного раньше, чем я ожидал. Время для неё сложилось просто идеально», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

19-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, а также седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема».

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