Коболли рассказал, заслужил ли Зверев выиграть турнир «Большого шлема»

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о немце Александре Звереве после поражения в финале Открытого чемпионата Франции – 2026. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

«Матч был очень равным. В итоге он победил, значит, в конечном счёте заслужил это больше, чем я. Но я также сказал, что он заслужил это благодаря тому, что сделал за свою карьеру. Саша уже десять лет в туре и добился множества важных результатов. Думаю, он заслуживает титул “Большого шлема” за всё, чего достиг в карьере. Сегодня я чувствовал немного больше давления, возможно, даже больше, чем он, но я также доволен тем, как сыграл в своём первом финале турнира «Большого шлема», — приводит слова Коболли Punto de Break.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.