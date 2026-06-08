Зверев рассказал, как судороги помогли ему победить в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что помогло ему победить 14-ю ракетку мира итальянца Фабио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

«Мне кажется, я очень хорошо провёл последние две недели, потому что, несмотря на ранние поражения и то, что Янник и Новак выбыли, я сохранял концентрацию и спокойствие и чувствовал, что играю очень хорошо. Но сегодня я справился хуже: матч получился более нестабильным, я был более нервным, что нормально по-человечески.

Поэтому я и говорю, что судороги мне даже помогли: мой разум расслабился, я начал бить по мячу свободнее и агрессивнее. Всё это — благодаря судорогам. Я не мог оставаться зажатым, мне нужно было раскрепоститься. Поэтому я и сыграл пятый сет так, как сыграл», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.