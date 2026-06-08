Александр Зверев вышел на чистое 10-е место по победам на «Ролан Гаррос» в Открытую эру
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел на чистое 10-е место по победам на «Ролан Гаррос» в Открытую эру, взяв верх в финале Открытого чемпионата Франции — 2026 над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
Всего в активе Зверева теперь 45 побед. Рекордсменом по данному показателю является легендарный испанец Рафаэль Надаль, на счету которого 112 побед и 14 титулов грунтового турнира «Большого шлема».
Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал 25-м в карьере Зверева и первым в сезоне-2026. Также он стал первым представителем Германии в Открытую эру, который победил на Открытом чемпионате Франции, и третьим немцем, который выиграл турнир «Большого шлема».
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