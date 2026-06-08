Джон Макинрой объяснил, почему Мирра Андреева становится грозной соперницей

Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о россиянке Мирре Андреевой после её победы на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Постепенно можно было видеть, как она всё ближе подбирается к своей цели, а затем обстоятельства сложились в её пользу. Она могла играть в финале против Соболенко, но вместо этого встретилась с квалифаером.

Конечно, многое сложилось для неё удачно, но она раз за разом ставит себя в такую позицию, и это приносит результат. Она крупная, физически сильная, хорошо варьирует свою игру, её трудно предсказать, и именно поэтому она становится столь грозной соперницей», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.