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Джон Макинрой объяснил, почему Мирра Андреева становится грозной соперницей

Джон Макинрой объяснил, почему Мирра Андреева становится грозной соперницей
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Победитель семи турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой высказался о россиянке Мирре Андреевой после её победы на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Постепенно можно было видеть, как она всё ближе подбирается к своей цели, а затем обстоятельства сложились в её пользу. Она могла играть в финале против Соболенко, но вместо этого встретилась с квалифаером.

Конечно, многое сложилось для неё удачно, но она раз за разом ставит себя в такую позицию, и это приносит результат. Она крупная, физически сильная, хорошо варьирует свою игру, её трудно предсказать, и именно поэтому она становится столь грозной соперницей», — приводит слова Макинроя TNT Sports.

В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

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