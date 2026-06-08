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«Моё тело не выдержало». Коболли – о матче со Зверевым в финале «Ролан Гаррос» — 2026

«Моё тело не выдержало». Коболли – о матче со Зверевым в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о проблемах по ходу матча с немцем Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6). Коболли вызвал физиотерапевта в пятом сете матча.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«После четвертого сета у меня свело икроножную мышцу. Я изо всех сил старался во время смены сторон, выдержал все пять минут, но икроножная мышца была измотана. В итоге, после второго гейма, у меня также заболели четырехглавые мышцы бедра. Я чувствовал себя совершенно измотанным, и моё тело не выдержало на корте», — приводит слова Коболли Punto de Break.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.

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