«Моё тело не выдержало». Коболли – о матче со Зверевым в финале «Ролан Гаррос» — 2026

14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о проблемах по ходу матча с немцем Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6). Коболли вызвал физиотерапевта в пятом сете матча.

«После четвертого сета у меня свело икроножную мышцу. Я изо всех сил старался во время смены сторон, выдержал все пять минут, но икроножная мышца была измотана. В итоге, после второго гейма, у меня также заболели четырехглавые мышцы бедра. Я чувствовал себя совершенно измотанным, и моё тело не выдержало на корте», — приводит слова Коболли Punto de Break.

Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.