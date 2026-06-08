«Моё тело не выдержало». Коболли – о матче со Зверевым в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о проблемах по ходу матча с немцем Александром Зверевым в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6). Коболли вызвал физиотерапевта в пятом сете матча.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«После четвертого сета у меня свело икроножную мышцу. Я изо всех сил старался во время смены сторон, выдержал все пять минут, но икроножная мышца была измотана. В итоге, после второго гейма, у меня также заболели четырехглавые мышцы бедра. Я чувствовал себя совершенно измотанным, и моё тело не выдержало на корте», — приводит слова Коболли Punto de Break.
Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема. Также 29-летний немец выиграл 25-й чемпионский титул в рамках турниров АТР и первый в сезоне-2026.
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