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Светлана Кузнецова: теперь Мирра может двигаться дальше

Светлана Кузнецова: теперь Мирра может двигаться дальше
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Кончита Мартинес сказала, что теперь на основе этого результата они могут пойти дальше. Ты согласна?
– Конечно. Я только что разговаривала с мамой Мирры и сказала ей: «Теперь можете немного расслабиться. По крайней мере, один «Шлем» у вас уже есть». Мне кажется, для неё это тоже облегчение. Думаю, теперь Мирра сможет играть без такого груза ожиданий. Всё это время в России её спрашивали: «Когда ты выиграешь свой первый «Большой шлем»?» Теперь она это сделала. Можно двигаться дальше и, возможно, добиваться ещё большего, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале «Ролан Гаррос».

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