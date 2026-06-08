Светлана Кузнецова: теперь Мирра может двигаться дальше

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о победе российской теннисистки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

– Кончита Мартинес сказала, что теперь на основе этого результата они могут пойти дальше. Ты согласна?

– Конечно. Я только что разговаривала с мамой Мирры и сказала ей: «Теперь можете немного расслабиться. По крайней мере, один «Шлем» у вас уже есть». Мне кажется, для неё это тоже облегчение. Думаю, теперь Мирра сможет играть без такого груза ожиданий. Всё это время в России её спрашивали: «Когда ты выиграешь свой первый «Большой шлем»?» Теперь она это сделала. Можно двигаться дальше и, возможно, добиваться ещё большего, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале «Ролан Гаррос».