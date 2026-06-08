Андреева обошла Гауфф и Свитолину в рейтинге WTA, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева улучшила своё место в мировом рейтинге после титула на Открытом чемпионате Франции — 2026. 19-летняя теннисистка стала шестой ракеткой мира. Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в паре россиянка Диана Шнайдер после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» поднялась на семь позиций и теперь занимает 16-ю строчку. Участница 1/4 финала грунтового ТБШ Анна Калинская также улучшила своё положение в рейтинге, ворвавшись в топ-20.

Финалистка «РГ»-2026 Майя Хвалиньска стала 21-й ракеткой мира. Ранее она занимала 114-ю строчку. Возглавляет рейтинг по-прежнему Арина Соболенко из Беларуси.

Обновлённый рейтинг WTA на 8 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6733.

4 (5). Джессика Пегула (США) — 6056.

5 (6). Аманда Анисимова (США) — 5848.

6 (8). Мирра Андреева (Россия) — 5751.

7 (4). Кори Гауфф (США) — 4879.

8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315.

9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670.

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3438…

16 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 2506…

17 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2449…

20 (24). Анна Калинская (Россия) — 2212…

35 (27). Людмила Самсонова — 1405…

85 (80). Анастасия Захарова — 886…