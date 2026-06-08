Андреева обошла Гауфф и Свитолину в рейтинге WTA, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева улучшила своё место в мировом рейтинге после титула на Открытом чемпионате Франции — 2026. 19-летняя теннисистка стала шестой ракеткой мира. Серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 в паре россиянка Диана Шнайдер после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» поднялась на семь позиций и теперь занимает 16-ю строчку. Участница 1/4 финала грунтового ТБШ Анна Калинская также улучшила своё положение в рейтинге, ворвавшись в топ-20.
Финалистка «РГ»-2026 Майя Хвалиньска стала 21-й ракеткой мира. Ранее она занимала 114-ю строчку. Возглавляет рейтинг по-прежнему Арина Соболенко из Беларуси.
Обновлённый рейтинг WTA на 8 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6733.
4 (5). Джессика Пегула (США) — 6056.
5 (6). Аманда Анисимова (США) — 5848.
6 (8). Мирра Андреева (Россия) — 5751.
7 (4). Кори Гауфф (США) — 4879.
8 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4315.
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670.
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3438…
16 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 2506…
17 (14). Екатерина Александрова (Россия) — 2449…
20 (24). Анна Калинская (Россия) — 2212…
35 (27). Людмила Самсонова — 1405…
85 (80). Анастасия Захарова — 886…