Медведев сохранил позицию в рейтинге ATP, Бублик выбыл из топ-10, Джокович покинул пятёрку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Российский теннисист Даниил Медведев, сенсационно проигравший на старте «Ролан Гаррос» 2026 года, сохранил позицию и остался первой ракеткой России. Казахстанский спортсмен Александр Бублик потерял место в топ-10 рейтинга.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович потерял три строчки рейтинга и больше не входит в пятёрку сильнейших. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Янник Синнер.

Обновлённый рейтинг ATP на 8 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 500.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7305.

4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4440.

5 (5). Бен Шелтон (США) — 3920.

6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3905.

7 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3760.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3720.

10 (14). Флавио Коболли (Италия) — 3540.

11 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 2930...

13 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 2460.

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320.