Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев сохранил позицию в рейтинге ATP, Бублик выбыл из топ-10, Джокович покинул пятёрку

Медведев сохранил позицию в рейтинге ATP, Бублик выбыл из топ-10, Джокович покинул пятёрку
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Российский теннисист Даниил Медведев, сенсационно проигравший на старте «Ролан Гаррос» 2026 года, сохранил позицию и остался первой ракеткой России. Казахстанский спортсмен Александр Бублик потерял место в топ-10 рейтинга.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович потерял три строчки рейтинга и больше не входит в пятёрку сильнейших. Возглавляет рейтинг по-прежнему итальянец Янник Синнер.

Обновлённый рейтинг ATP на 8 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 500.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9960.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7305.
4 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4440.
5 (5). Бен Шелтон (США) — 3920.
6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3905.
7 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4710.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3760.
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3720.
10 (14). Флавио Коболли (Италия) — 3540.
11 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 2930...
13 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 2460.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2320.

Материалы по теме
Андреева обошла Гауфф и Свитолину в рейтинге WTA, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android