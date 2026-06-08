Светлана Кузнецова рассказала, что может улучшить Мирра Андреева в своей игре
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о российской теннисистке Мирре Андреевой, которая стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
– Кончита сказала, что Мирре ещё есть что улучшать в игре. Где видишь её потенциал?
– Мой тренер Стефан Ортега всегда говорил: «Нет предела совершенству». И я думаю, это относится и к Мирре. Она может улучшить форхенд, работу ног, стать быстрее в движении вперёд и играть в более высоком темпе. На грунте Мирра хорошо использует вращение, в подаче уже заметно прибавила. Можно улучшать и выходы к сетке, — сказала Кузнецова в видео на YouTube-канале «Ролан Гаррос».
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