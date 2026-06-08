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8 июня главные новости спорта, трансферы, Ролан Гаррос, товарищеские матчи, Зверев, Андреева, Эриксен, рейтинги, формула-1

Андреева — в топ-6 рейтинга WTA, Перес переизбран президентом «Реала». Главное к утру
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Российская теннисистка Мирра Андреева после победы на Открытом чемпионате Франции поднялась на шестое место в обновлённом мировом рейтинге WTA, опередив американку Кори Гауфф и украинку Элину Свитолину, 79-летний испанский функционер Флорентино Перес выиграл выборы и переизбран президентом мадридского «Реала», немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026, победив в финале итальянца Флавио Коболли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андреева обошла Гауфф и Свитолину в рейтинге WTA, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20.
  2. Флорентино Перес переизбран президентом мадридского «Реала».
  3. Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026.
  4. Врач сборной Дании выступил с заявлением о состоянии Эриксена, упавшего в обморок.
  5. Медведев сохранил позицию в рейтинге ATP, Бублик выбыл из топ-10, Джокович покинул пятёрку.
  6. Сборная Хорватии вырвала победу у команды Словении в товарищеском матче.
  7. Белорусский нападающий Вадим Мороз подписал контракт с «Ютой».
  8. Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровск» через 15 дней после назначения.
  9. «Фейеноорд» объявил об увольнении Робина ван Перси с поста главного тренера команды.
  10. Итоговые результаты Гран-при Монако Формулы-1 с учётом решений судей.
  11. Сборная Италии с минимальным счётом обыграла Грецию в товарищеском матче.
  12. Четыре клуба проявляют интерес к Наиру Тикнизяну — Конур.
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