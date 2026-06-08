Андреева — в топ-6 рейтинга WTA, Перес переизбран президентом «Реала». Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева после победы на Открытом чемпионате Франции поднялась на шестое место в обновлённом мировом рейтинге WTA, опередив американку Кори Гауфф и украинку Элину Свитолину, 79-летний испанский функционер Флорентино Перес выиграл выборы и переизбран президентом мадридского «Реала», немецкий теннисист Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026, победив в финале итальянца Флавио Коболли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андреева обошла Гауфф и Свитолину в рейтинге WTA, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20.
- Флорентино Перес переизбран президентом мадридского «Реала».
- Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2026.
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