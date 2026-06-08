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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: расписание матчей 8 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, мужчины: расписание матчей 8 июня
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Сегодня, 8 июня, на травяных кортах Хертогенбосха начинаются матчи основной сетки турнира ATP-250 у мужчин. В рамках соревновательного дня пройдут встречи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня турнира в Хертогенбосхе.

Теннис. ATP-250. мужчины. Первый круг. Расписание на 8 июня (время московское):

12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Теренс Атман (Франция);

13:30. Бенджамен Бонзи (Франция) — Мес Роттгеринг (Нидерланды);

15:30. Марин Чилич (Хорватия) — Денис Шаповалов (Канада);

17:00. Уго Умбер (Франция) — Элиас Имер (Швеция).

Победителем прошлогоднего турнира стал канадский теннисист Габриэль Диалло. В матче за титул он одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

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