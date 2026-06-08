Сегодня, 8 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, стартует турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 8 июня (время начала московское):

12:00 — Екатерина Александрова (Россия, 1) — Панна Удварди (Венгрия);

12:00 — Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия);

13:30 — Бьянка Андрееску (Канада, WС) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3);

13:30 — Дарья Касаткина (Австралия) — Робин Монтгомери (США, Q);

15:30 — Дарья Снигур (Украина, LD) — Паула Бадоса (Испания, WC);

17:00 - Миа Поганкова (Словакия, WC) — Клара Таусон (Дания, 2).