Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 8 июня
Сегодня, 8 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, стартует турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 8 июня (время начала московское):
- 12:00 — Екатерина Александрова (Россия, 1) — Панна Удварди (Венгрия);
- 12:00 — Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия);
- 13:30 — Бьянка Андрееску (Канада, WС) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3);
- 13:30 — Дарья Касаткина (Австралия) — Робин Монтгомери (США, Q);
- 15:30 — Дарья Снигур (Украина, LD) — Паула Бадоса (Испания, WC);
- 17:00 - Миа Поганкова (Словакия, WC) — Клара Таусон (Дания, 2).
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