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Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 8 июня

Турнир WTA-250, Хертогенбосх: расписание матчей на 8 июня
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Сегодня, 8 июня, на травяных кортах в Хертогенбосхе, Нидерланды, стартует турнир категории WTA-250. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-250, Хертогенбосх. Расписание матчей на 8 июня (время начала московское):

  • 12:00 — Екатерина Александрова (Россия, 1) — Панна Удварди (Венгрия);
  • 12:00 — Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • 13:30 — Бьянка Андрееску (Канада, WС) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3);
  • 13:30 — Дарья Касаткина (Австралия) — Робин Монтгомери (США, Q);
  • 15:30 — Дарья Снигур (Украина, LD) — Паула Бадоса (Испания, WC);
  • 17:00 - Миа Поганкова (Словакия, WC) — Клара Таусон (Дания, 2).
Календарь турнира в Хертогенбосхе
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