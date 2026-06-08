Сегодня, 8 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, стартует турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Расписание матчей на 8 июня (время начала московское):

11:00 — Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия);

11:00 — Мари Боузкова (Чехия) — Полина Кудерметова (Узбекистан);

14:00 — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Маккартни Кесслер (США, LD);

14:00 — Хэрриет Дарт (Великобритания) — Людмила Самсонова (Россия);

15:00 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Жаклин Кристиан (Румыния);

16:30 — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 8);