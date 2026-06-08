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Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 8 июня

Турнир WTA-500, Лондон: расписание матчей на 8 июня
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Сегодня, 8 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, стартует турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Лондон. Расписание матчей на 8 июня (время начала московское):

  • 11:00 — Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Блинкова (Россия);
  • 11:00 — Мари Боузкова (Чехия) — Полина Кудерметова (Узбекистан);
  • 14:00 — Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Маккартни Кесслер (США, LD);
  • 14:00 — Хэрриет Дарт (Великобритания) — Людмила Самсонова (Россия);
  • 15:00 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Жаклин Кристиан (Румыния);
  • 16:30 — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Лейла Фернандес (Канада, 8);
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