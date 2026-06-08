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«Попасть на Итоговый чемпионат ATP». Коболли — о целях после поражения в финале «РГ»

«Попасть на Итоговый чемпионат ATP». Коболли — о целях после поражения в финале «РГ»
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал о своих целях после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

«Предсказать это невозможно, но я буду стараться, как я уже говорил, продолжать выходить в финалы турниров «Большого шлема». Если я дошёл до первого финала, почему бы не до второго? В конце концов, думаю, что заслужил быть здесь на этой неделе. Возможно, не в следующих 10 или 15 финалах «Большого шлема», но, как я сказал на церемонии, я ещё молод и мне предстоит много работы. Мне нравится этот путь, и если буду продолжать усердно работать и получать от этого удовольствие, возможно, я снова окажусь в финале.

Моя самооценка и настрой сильно отличаются от тех, что были в начале этого турнира. Но цели остаются прежними. Мы поставили перед собой цель, которую я пока не хочу раскрывать. Что касается рейтинга или результатов: попасть на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Задача — сделать это к концу года. Мы упорно работаем над этим. Я знаю, что это очень сложно, потому что нас всего восемь игроков. Но с тем уровнем, который я показал на этой неделе, и с усилиями команды, уверен, что добьюсь успеха», — сказал Коболли на пресс-конференции.

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